Героя России Александра Лапина утвердили на посту вице-премьера Татарстана

Государственный совет Республики Татарстан в ходе заседания утвердил назначение Героя России генерал-полковника Александра Лапина на пост вице-премьера республиканского правительства.

Кандидатура военачальника была внесена на рассмотрение парламента главой региона Рустамом Миннихановым, который назначил Лапина исполняющим обязанности зампреда кабмина в конце сентября.

В составе правительства республики создается новое структурное подразделение, профилем которого станет всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В должности вице-премьера Александр Лапин займется непосредственной координацией и курированием деятельности этого направления.

Ранее Life.ru сообщал, что Лапин получит пост вице-премьера Татарстана и займётся поддержкой участников СВО. Для этого направления в составе правительства республики создаётся отдельная структура. До перехода на гражданскую работу генерал командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», затем занимал должность начальника Главного штаба Сухопутных войск, а позже возглавлял Ленинградский военный округ и группировку «Север». В июле 2022 года ему присвоили звание Героя России.