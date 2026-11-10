Герой России и участник специальной военной операции Иван Хрусталёв избран представителем Мурманской областной думы в Совете Федерации. Его кандидатуру поддержали 25 из 27 депутатов регионального парламента. Об этом сообщила пресс-служба Мурманской областной Думы.

Голосование состоялось 10 ноября на внеочередном заседании областной думы. За Хрусталёва проголосовали 25 парламентариев, ещё двое воздержались. Других кандидатов на должность сенатора не выдвигали.

Кандидатуру Героя России предложил председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой. Он сообщил, что Хрусталёв уже подал рапорт об увольнении из Вооружённых сил РФ, однако документ пока находится на рассмотрении. Согласно принятому постановлению, полномочия нового сенатора должны начаться 18 ноября.

Иван Хрусталёв родился в 1992 году в Тверской области. В 2015 году он переехал в Архангельск, а спустя три года — в Мурманскую область, где проходил военную службу по контракту. С 2022 года Хрусталёв участвовал в специальной военной операции. В 2024 году ему присвоили звание Героя Российской Федерации. Среди его наград также Георгиевский крест IV степени, медаль Жукова и медаль «За спасение погибавших».

В сентябре 2026 года военнослужащий был избран депутатом Мурманской областной думы восьмого созыва. Теперь он будет представлять региональный парламент в верхней палате Федерального собрания. На этом посту Хрусталёв сменит Ларису Круглову.

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