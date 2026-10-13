Getty Images решила подать на банкротство и стать частной компанией

Фотобанк Getty Images готовится объявить себя банкротом и перейти под контроль частных владельцев в рамках плана по реструктуризации долгов. Как сообщило агентство Reuters, компания надеется завершить всю процедуру до конца года.

По данным агентства, в ближайшие недели Getty запустит ускоренную процедуру банкротства по главе 11 Кодекса США. На такой шаг компанию подтолкнули сразу несколько факторов: большой объём накопленных долгов и усиливающаяся конкуренция с картинками, которые генерируют нейросети.

Дополнительным ударом стал провал сделки по объединению с другим крупным игроком рынка — Shutterstock. Именно после срыва этого слияния руководство выбрало путь реструктуризации.

Когда процедура завершится, весь пакет акций Getty окажется у структур, связанных с семьёй Гетти, а также у фирмы Koch Equity Development. Инвесторы, в свою очередь, пообещали влить в компанию новый капитал — до 533 миллионов долларов.

Как ранее сообщал Life.ru, в Госдуме взялись за так называемых «патентных троллей», которые зарабатывают на массовых исках за использование цифровых картинок. Председатель ИТ-комитета Сергей Боярский рассказал, что от серийных претензий страдают прежде всего редакции СМИ, но под удар попадают и турагентства, аптечные компании и даже детские сады. Из-за сложившейся судебной практики многим приходится платить компенсации, лишь бы не ввязываться в долгие тяжбы.