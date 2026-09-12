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Регион
Опубликовано 12 сентября, 07:52

ГИБДД проведёт массовые проверки водителей по всей России в эти выходные

Обложка © ТАСС / Анастасия Романова/Абзац

Обложка © ТАСС / Анастасия Романова/Абзац

Госавтоинспекция России проведёт массовые проверки водителей в выходные 11–13 сентября. Главной задачей рейдов станет выявление автомобилистов, которые управляют транспортом в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональных управлениях ведомства.

Усиленные наряды ДПС будут работать в нескольких регионах, включая Самарскую, Кировскую, Ивановскую, Ростовскую области и Красноярский край. Водителей также призвали сообщать в полицию о возможных нарушителях.

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем после употребления алкоголя считается одним из наиболее опасных нарушений правил дорожного движения. За такое нарушение предусмотрены штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

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Ранее Life.ru рассказывал о проводимых в начале августа масштабных рейдах ГИБДД против нетрезвых водителей. Тогда усиленные проверки также прошли в ряде регионов России.

Больше новостей об автомобилях, правилах дорожного движения и безопасности на дорогах — в разделе «Авто» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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