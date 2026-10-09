«Гибридизировал бы нас»: Экс-глава МВД Черногории высмеял задержание основателя «Рыбаря»

Бывший глава МВД Черногории и лидер партии «Объединённая Черногория» Горан Данилович высмеял власти страны за задержание основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука и членов его команды. В публикации в соцсетях политик иронично прокомментировал подозрения в «гибридной деятельности» россиян.

«Россиянин, который работает на Россию и в России, обвиняется в «гибридной деятельности в интересах России», неужели такое возможно? <...> Если бы их не задержали наши органы, когда они анонсировано прибыли, есть обоснованное подозрение в том, что Звинчук бы на всех гибридно напал, гибридизировал бы нас, истязал и истощал гибридизированием, пока нам не опротивеет такая гибридная жизнь», — написал Данилович.

Экс-министр также задался вопросом, не считают ли черногорские власти всех граждан страны, которые симпатизируют России, участниками «гибридной войны».

Звинчука, его супругу Валерию и троих коллег задержали 9 октября в городе Рисан. Премьер-министр Черногории Милойко Спайич подтвердил задержание и заявил о необходимости тщательно проверить ситуацию. Позднее МВД страны сообщило о решении выдворить россиян.

Российское посольство потребовало от Подгорицы объяснить причины задержания и предоставить россиянам консульский доступ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Москва пытается получить от черногорских властей информацию о произошедшем.

Позднее Звинчука и его коллег отпустили. По словам Захаровой, россияне находятся в аэропорту и ожидают вылета из Черногории.