Гидрометцентр предупредил о заморозках в Москве и соседних областях 30 сентября

В ночь на 30 сентября местами в Москве, Подмосковье и соседних областях ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об экстренном предупреждении Гидрометцентра России сообщает ТАСС.

Похолодание прогнозируют в ночные и утренние часы среды. Речь идёт об отдельных районах, а не обо всей территории перечисленных регионов. Помимо столичного региона, предупреждение действует для Тверской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Смоленской, Костромской и Ярославской областей.

Ранее москвичей призвали готовиться к первым заморозкам. Самыми холодными днями недели в столичном регионе станут 3 и 4 октября: температура составит плюс 1–6 градусов, а в низинах может опуститься немного ниже нуля.