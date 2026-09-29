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Регион
Опубликовано 29 сентября, 17:32

Гидрометцентр предупредил о заморозках в Москве и соседних областях 30 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В ночь на 30 сентября местами в Москве, Подмосковье и соседних областях ожидаются заморозки до минус двух градусов. Об экстренном предупреждении Гидрометцентра России сообщает ТАСС.

Похолодание прогнозируют в ночные и утренние часы среды. Речь идёт об отдельных районах, а не обо всей территории перечисленных регионов. Помимо столичного региона, предупреждение действует для Тверской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Смоленской, Костромской и Ярославской областей.

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Ранее москвичей призвали готовиться к первым заморозкам. Самыми холодными днями недели в столичном регионе станут 3 и 4 октября: температура составит плюс 1–6 градусов, а в низинах может опуститься немного ниже нуля.

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Татьяна Миссуми
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