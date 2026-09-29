Тепло под рукой: Россияне начали массово скупать грелки перед заморозками

Продажи грелок для рук в России за месяц выросли в 2,5 раза. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на аналитические данные.

Выручка продавцов за тот же период почти удвоилась. Одновременно на 150% увеличилась частотность запроса «грелка для рук» в интернет-магазинах.

Среди предложений — компактные аккумуляторные устройства и парные модели, позволяющие согревать обе руки сразу. Есть и грелки с функцией пауэрбанка: их можно использовать ещё и для зарядки телефона.

Электронными устройствами выбор не ограничивается: покупателям также предлагают химические и солевые варианты. Рост интереса к таким товарам пришёлся на период перед октябрьским похолоданием.

Ранее Life.ru рассказывал, что в столичном регионе к концу недели возможны первые заморозки. По прогнозу ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, самыми холодными днями станут 3 и 4 октября, а в низинах температура может опуститься немного ниже нуля.