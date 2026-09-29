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Опубликовано 29 сентября, 08:26

Тепло под рукой: Россияне начали массово скупать грелки перед заморозками

SHOT ПРОВЕРКА: Продажи грелок для рук в России выросли в 2,5 раза за месяц

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Продажи грелок для рук в России за месяц выросли в 2,5 раза. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на аналитические данные.

Выручка продавцов за тот же период почти удвоилась. Одновременно на 150% увеличилась частотность запроса «грелка для рук» в интернет-магазинах.

Среди предложений — компактные аккумуляторные устройства и парные модели, позволяющие согревать обе руки сразу. Есть и грелки с функцией пауэрбанка: их можно использовать ещё и для зарядки телефона.

Электронными устройствами выбор не ограничивается: покупателям также предлагают химические и солевые варианты. Рост интереса к таким товарам пришёлся на период перед октябрьским похолоданием.

Россиянам назвали современные способы согреться на морозе во время прогулки
Россиянам назвали современные способы согреться на морозе во время прогулки

Ранее Life.ru рассказывал, что в столичном регионе к концу недели возможны первые заморозки. По прогнозу ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, самыми холодными днями станут 3 и 4 октября, а в низинах температура может опуститься немного ниже нуля.

Больше новостей о полезных устройствах и новинках техники — в разделе «Гаджеты» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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