Гигабит в каждую квартиру: В Минцифры придумали новое требование для провайдеров

В каждом многоквартирном доме скорость интернета может стать не ниже 1 Гбит/с на одну квартиру. Такую инициативу прорабатывает Минцифры, пишет «Коммерсантъ», который пообщался с замглавой ведомства Дмитрием Угнивенко.

По задумке ведомства, достичь этого показателя предлагается в течение десяти лет. Речь идёт о гарантированной минимальной скорости для каждого домохозяйства в жилых домах.

Помимо этого, обсуждается ужесточение правил для операторов связи. Лишать их лицензии за повторные нарушения законодательства в сфере связи предлагают без суда.

Для нарушителей также может появиться запрет заново получить лицензию в течение десяти лет. Отдельно в планах — закрепить требование о непрерывности оказания услуг связи.

Ранее Life.ru рассказывал, что управляющие компании стали привлекать к ответственности за недопуск провайдеров в многоквартирные дома. Прокуратура начала получать обращения из-за закрытого доступа операторов связи, а Минцифры направляет жалобы жителей и компаний, столкнувшихся с препятствиями при подключении новых интернет-провайдеров. Поводом для обращений стали ситуации, когда операторы не могут получить доступ к оборудованию и коммуникациям внутри домов, несмотря на действующий закон о недискриминационном допуске.