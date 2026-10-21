Гигантские крабы могли растащить останки пропавшей лётчицы Амелии Эрхарт

Огромные кокосовые крабы вновь оказались в центре загадки исчезновения американской лётчицы Амелии Эрхарт, пропавшей почти 90 лет назад над Тихим океаном. Исследователи допускают, что эти животные могли растащить её останки по острову Никумароро, где, согласно одной из версий, путешественница провела последние дни жизни. Об этом сообщает People.

Новая экспедиция из 17 специалистов Университета Пердью и Института археологического наследия прибыла на необитаемый атолл 12 октября. Однако учёные предпочли не оставаться там на ночь. Одной из причин стало огромное количество кокосовых крабов, которые особенно активны в темноте.

«Если посветить фонариком, за пределами теневого кольца можно увидеть тысячу крабов», — рассказал Джон Клаусс, участвовавший более чем в десяти экспедициях на остров.

Эти ракообразные считаются крупнейшими наземными беспозвоночными. Они способны питаться не только плодами и мелкими животными, но и падалью. Именно эта особенность заставила исследователей вновь обратиться к событиям 1940 года, когда на Никумароро обнаружили частично сохранившийся человеческий скелет.

Тогда удалось собрать только 13 костей. Британский администратор Джеральд Галлахер предположил, что остальные могли растащить крабы. Первоначальная экспертиза показала, что останки принадлежали мужчине, однако в 2018 году антрополог Ричард Джанц оспорил этот вывод и допустил их принадлежность Эрхарт.

Возможности кокосовых крабов проверяли экспериментальным путём. В 2007 году исследователи из организации TIGHAR оставили на острове тушу свиньи. За две недели ракообразные уничтожили большую часть мягких тканей, а спустя год некоторые кости обнаружили на расстоянии около 18 метров от первоначального места.

Ещё 7 октября Life.ru сообщал о начале поисковой миссии на Никумароро. Исследователи планировали обследовать лагуну с помощью магнитометров и гидролокаторов, чтобы проверить загадочный объект, обнаруженный на спутниковых снимках. Предполагалось, что его очертания могут совпадать с фрагментами самолёта Эрхарт. Место экспедиции находится примерно в 640 километрах от острова Хауленд, куда направлялись лётчица и её штурман перед исчезновением.