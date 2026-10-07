Учёные отправились искать пропавший самолёт Амелии Эрхарт

Тайна исчезновения Амелии Эрхарт, не дающая покоя исследователям почти 90 лет, получила новый шанс на разгадку. Учёные отправились к острову Никумароро в Тихом океане, где обнаружили объект, который может оказаться самолётом легендарной американской лётчицы.

Экспедицию организовали специалисты Университета Пердью и Археологического института Legacy. Они намерены детально изучить находку, расположенную в лагуне атолла Никумароро, входящего в состав Кирибати.

Ранее исследователи заявляли, что располагают «очень вескими» доказательствами возможной связи объекта с исчезнувшим самолётом Эрхарт. Теперь специалисты хотят получить более точные данные.

Сначала учёные снимут лагуну и сам объект, после чего обследуют дно с помощью магнитометров и гидролокаторов. Если результаты подтвердят предварительную версию, находку планируют поднять на поверхность и установить её происхождение.

Никумароро расположен примерно в 640 километрах к юго-востоку от острова Хауленд — именно туда в 1937 году направлялись Эрхарт и её штурман Фред Нунан во время попытки совершить кругосветный перелёт.

Эрхарт была одной из самых известных лётчиц XX века. В 1932 году она стала первой женщиной, самостоятельно перелетевшей Атлантический океан, а пять лет спустя исчезла вместе с Нунаном над Тихим океаном. С тех пор точная судьба экипажа и самолёта остаётся одной из самых известных авиационных загадок.

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