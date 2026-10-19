Поиски самолёта Амелии Эрхарт на тихоокеанском атолле не дали результатов

Обломки самолёта легендарной американской лётчицы Амелии Эрхарт, которые исследователи надеялись обнаружить в Тихом океане, оказались обычными деревьями. Экспедиция на необитаемый атолл Никумароро не смогла найти следов исчезнувшего в 1937 году Lockheed Electra 10-E. Об этом сообщили в Университете Пердью.

Поводом для поисков стала загадочная находка на спутниковых снимках 2020 года. В лагуне острова специалисты заметили объект, очертания которого напоминали части самолёта. Предполагалось, что именно здесь могли закончить свой полёт Эрхарт и её штурман Фред Нунан.

Однако обследование местности разрушило надежды исследователей. Подозрительный объект оказался скоплением крупных деревьев, принесённых водой на песчаную косу. К моменту прибытия экспедиции большая часть древесины уже распалась или была смыта течением. Оставшийся фрагмент имел характерную Y-образную форму.

Объяснение нашлось и предполагаемому металлическому блеску находки. Поверхность древесины покрылась отражающим свет карбонатным слоем, связанным с коралловым песком. Именно он создавал впечатление, будто в воде находятся фрагменты металлической конструкции.

При этом поиски не прошли совсем без находок. Учёные обнаружили несколько предметов, включая стальную трубку длиной около 76 сантиметров. Их происхождение ещё предстоит установить. Несмотря на неудачу, участники экспедиции не отказались от версии, согласно которой Эрхарт могла совершить вынужденную посадку на Никумароро.

Американская лётчица исчезла 2 июля 1937 года во время кругосветного перелёта. Вместе с Нунаном она направлялась к острову Хауленд, но так и не достигла пункта назначения. Основной версией остаётся падение самолёта в океан. За прошедшие 89 лет многочисленные экспедиции так и не смогли достоверно установить судьбу экипажа.