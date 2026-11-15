Успешное испытание системы Starship приблизило SpaceX к использованию корабля для пилотируемых экспедиций на Луну. Технология может оказаться не только значительно дешевле прежних космических шаттлов, но и надёжнее их. Такую оценку в разговоре с «Абзацем» дал научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

«Это, конечно, просто гигантский успех, степень готовности для использования в лунной программе близка к полному завершению», — отметил эксперт.

По его оценке, испытания продемонстрировали высокий уровень готовности разработки: теперь подготовка экспедиции с экипажем к Луне выглядит вполне реалистичной. Кроме того, стоимость полётов на Starship, как считает специалист, будет в несколько раз ниже, чем у прежних систем, при этом надёжность окажется существенно выше.

Отказ от возвращения первой ступени непосредственно к стартовой башне и её приводнение в океане учёный не считает серьёзной проблемой. Этот элемент конструкции уже проверяли в ходе предыдущих испытаний.

Гораздо больше вопросов прежде вызывала возможность безопасно посадить сам корабль после выхода на орбиту. По словам специалиста, именно этот манёвр долго оставался одним из наиболее сложных и спорных элементов всей программы.