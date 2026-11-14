Россия впервые в истории отечественной космонавтики осуществила запуск ракеты, основную полезную нагрузку которой составили частные космические аппараты. «Союз-2.1б» с двумя спутниками успешно стартовал с космодрома Восточный 14 ноября в 04:16 по московскому времени. Об этом сообщили в Роскосмосе.

С космодрома Восточный стартовала ракета с аппаратами «КОЭН» и «Киноспутник». Видео © Telegram / Роскосмос

«В 04:16 по московскому времени с космодрома Восточный произведён пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» производства Ракетно-космического центра «Прогресс» с космическими аппаратами «КОЭН» и «Киноспутник», — говорится в сообщении.

Главная особенность миссии заключается в том, что впервые именно коммерческие спутники стали основной полезной нагрузкой российской ракеты. Ранее частные аппараты также отправлялись в космос, однако преимущественно в качестве дополнительного груза вместе с государственными спутниками.

Оба запущенных аппарата предназначены для наблюдения за Землёй. «КОЭН» разработан компанией «МТ-ЛАБ» для оптико-электронной съёмки поверхности планеты. «Киноспутник» создан специалистами «Спутникс» и оснащён камерой сверхвысокого разрешения, позволяющей получать детальные изображения земной поверхности.

Ранее Life.ru рассказывал об успешном запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Тогда носитель доставил на расчётную орбиту космический аппарат в интересах Министерства обороны России. В военном ведомстве подтвердили, что старт и выведение прошли штатно, а управление спутником приняли наземные средства Космических войск.