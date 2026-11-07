Министерство обороны России опубликовало кадры успешного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Космический аппарат, предназначенный для выполнения задач в интересах военного ведомства, выведен на целевую орбиту и передан под управление наземных средств Космических войск ВКС РФ.

Кадры пуска ракеты-носителя «Союз – 2.1б» с космодрома Плесецк. Видео © Пресс-служба Минобороны России

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчётную орбиту прошли в штатном режиме», — сообщили в министерстве.

После старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчётное время космический аппарат достиг заданной орбиты. Затем управление им приняли наземные средства Космических войск ВКС.