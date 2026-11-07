Космические войска России успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Министерства обороны РФ. Старт состоялся 7 ноября с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«С Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Запуск осуществил боевой расчёт космических войск Воздушно-космических сил России. В военном ведомстве оценили пуск как успешный.

Информация о назначении запущенного аппарата, его характеристиках и параметрах орбиты пока не приводится.

Космодром Плесецк используется для запуска космических аппаратов военного и двойного назначения. Ракеты семейства «Союз-2» регулярно применяются для выполнения задач в интересах Министерства обороны.