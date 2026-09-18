«Союз-2.1б» вывел на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Пуск провёл боевой расчёт Космических войск ВКС РФ, сообщило оборонное ведомство.

Запуск с Плесецка. Видео © Telegram / Роскосмос

Как уточнили в Роскосмосе, запуск прошёл в штатном режиме. В строго установленные рамки аппарат вышел на заданную орбиту и был принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. В ведомстве показали кадры с Плесецка и уточнили, что сопровождение ракеты вело управление Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

«С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют штатно», — сказано в тексте.

Ранее, в конце августа, Минобороны России опубликовало видео запуска межконтинентальной баллистической ракеты с космодрома Плесецк (Архангельская область). Учебные боевые блоки преодолели заданный маршрут и достигли полигона «Кура» на полуострове Камчатка.