Владельцам iPhone стоит установить свежую версию iOS, даже если она не устраняет все риски, заявил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров, комментируя предупреждение Telegram о взломах смартфонов Apple.

«Обновление — это необходимый гигиенический минимум, а не броня», — подчеркнул он в беседе с RT.

Несколько дней назад исследователи с помощью модели OpenAI GPT-6 Cyber обнаружили около 35 уязвимостей в продуктах Apple. Многие из них компания уже исправила.

Однако ИИ может обнаружить следующую уязвимость даже в том фрагменте кода, который разработчики добавили с последним обновлением, предупредил специалист.