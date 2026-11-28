«Гигиенический минимум»: Почему обновления не исключает риск взлома iPhone
Эксперт Бедеров: Риск взлома iPhone сохраняется даже после обновления iOS
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Владельцам iPhone стоит установить свежую версию iOS, даже если она не устраняет все риски, заявил эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров, комментируя предупреждение Telegram о взломах смартфонов Apple.
«Обновление — это необходимый гигиенический минимум, а не броня», — подчеркнул он в беседе с RT.
Несколько дней назад исследователи с помощью модели OpenAI GPT-6 Cyber обнаружили около 35 уязвимостей в продуктах Apple. Многие из них компания уже исправила.
Однако ИИ может обнаружить следующую уязвимость даже в том фрагменте кода, который разработчики добавили с последним обновлением, предупредил специалист.
Напомним, ранее Telegram разослал владельцам iPhone с устаревшей iOS предупреждение об угрозе кражи личных данных и учётных записей. Проверить, доступна ли новая версия, можно в настройках смартфона.