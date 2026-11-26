В научном сообществе распространяются слухи о том, что американским компаниям OpenAI или Anthropic удалось найти способ взлома криптографического алгоритма RSA, который широко используется для защиты данных в интернете. Информацию об этом активно обсуждают на платформе Reddit.

Безопасность RSA основана на сложности разложения больших чисел на простые множители. Если искусственному интеллекту действительно удалось найти практически применимый способ решения этой задачи, существующие механизмы защиты на основе данного алгоритма могут оказаться уязвимыми.

В таком случае банкам, государственным учреждениям и технологическим компаниям придётся в ускоренном порядке обновлять системы безопасности, цифровые подписи и сертификаты. Масштабная перестройка инфраструктуры может потребовать значительных финансовых вложений.

Впрочем, RSA — далеко не единственный используемый сегодня криптографический алгоритм. Кроме того, специалисты уже разработали альтернативные стандарты защиты данных. Публичных доказательств взлома современного RSA со стороны OpenAI или Anthropic пока нет.

Ранее Life.ru сообщал, что сотрудники обеих компаний опасаются выпускать новые поколения нейросетей. По данным Axios, возможности экспериментальных моделей настолько выросли, что исследователи сомневаются в эффективности существующих механизмов контроля над искусственным интеллектом.