Российский гимнаст Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в личном многоборье на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. В финале соревнований в столице Сенегала спортсмен набрал 81,298 балла, опередив соперников из Великобритании и Японии.

Серебряную награду выиграл британец Узаир Чоудхури, получивший от судей 79,132 балла. Тройку призёров замкнул японец Икки Нисихара с результатом 79,065 балла. Таким образом, преимущество Смирнова над ближайшим преследователем составило более двух баллов.

Победа гимнаста принесла сборной России уже седьмое золото юношеской Олимпиады. Всего в копилке национальной команды теперь 12 медалей: семь золотых, четыре серебряные и одна бронзовая.

Четвёртые юношеские Олимпийские игры проходят в Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Впервые в истории олимпийского движения соревнования принимает Африка. За 153 комплекта наград в 25 видах спорта борются около 2700 молодых атлетов.

Россию на Играх представляют 13 спортсменов, которые выступают с национальной символикой. На церемониях награждения российских чемпионов поднимается государственный флаг и звучит гимн страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что Даниил Смирнов стал чемпионом Европы среди юниоров по спортивной гимнастике, опередив украинца Владимира Головина всего на одну тысячную балла. На соревнованиях в Загребе россиянин набрал 81,065 балла против 81,064 у ближайшего соперника. Бронзу тогда завоевал ещё один российский гимнаст Радмир Мусаев.