Гимнаст Илья Заика взял золото на этапе FIG World Challenge Cup в Париже

Россиянин Илья Заика стал первым в упражнениях на кольцах на парижском этапе FIG World Challenge Cup. Спортсмен набрал 14,566 балла, чего хватило для победы.

Серебро досталось армянскому атлету Артуру Аветисяну — у него 14,533 балла. Тройку лидеров замкнул выступающий за Азербайджан бывший россиянин Никита Симонов с результатом 14,133.

Заике 24 года. На счету гимнаста три титула чемпиона России в этом же виде программы.

А ранее стало известно, что российский спортсмен Илья Заика вошёл в историю гимнастики, успешно исполнив на официальных стартах уникальное упражнение на кольцах. Отныне этот элемент будет называться в честь автора. Гимнаст выполнил сложный подъём из положения виса вниз головой, перейдя в крест силой и удерживая прямые руки. Технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) официально утвердил новинку, присвоив ей имя «Заика». Уровень сложности элемента оценен в группу H, что соответствует 0,8 балла.