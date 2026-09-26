«Зачем же вредничать»: В ГД похвалили World Gymnastics за название элемента в честь российского атлета

Международная федерация гимнастики поступила разумно, назвав новый элемент именем российского спортсмена Ильи Заики. Такое мнение высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

«Зачем же вредничать. У нас же не отменили названия элементов, которые делали наши советские спортсмены. И если это интересный сложный элемент, то почему бы его не назвать», — приводит её слова ТАСС.

Журова также отметила, что World Gymnastics, по её мнению, заняла более взвешенную позицию в отношении российских спортсменов. Она добавила, что организация стала одной из первых международных федераций, допустивших возвращение россиян к соревнованиям.

«Факт есть факт, и тут уже ничего не сделаешь. Все видели и знают, если бы это не признавали, выглядело бы не очень красиво», — подытожила она.

Напомним, российский гимнаст Илья Заика впервые выполнил на официальных соревнованиях новый элемент на кольцах, который теперь будет носить его фамилию. Спортсмен продемонстрировал подъём силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Рабочая группа Международной федерации гимнастики засчитала элемент и присвоила ему название «Заика». Сложность новинки составляет 0,8 балла, группа H.