«Их бьют, а они изобретают»: Захарова отреагировала на успех российского гимнаста в красных штанах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появление нового именного элемента российского гимнаста Ильи Заики на кольцах. Своё мнение она выразила в Telegram-канале.

Спортсмен стал автором нового элемента в спортивной гимнастике, который после утверждения получил название в честь его фамилии. Захарова назвала это достижение примером успеха российских атлетов.

В публикации дипломат также затронула тему ограничений для российских спортсменов на международных соревнованиях. Она задалась вопросом, как можно не допускать атлетов, которые продолжают развиваться и создавать новые элементы.

«Ну а как таких пускать на соревнования? В красных штанах и с новыми элементами. Их бьют, а они изобретают, достигают, побеждают — летают, одним словом», — написала она.

Напомним, российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента на кольцах. На этапе FIG World Challenge Cup в Париже Заика успешно выполнил подъём силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Рабочая группа Международной федерации гимнастики засчитала элемент и присвоила ему название «Заика». Сложность новинки — 0,8 балла, группа H. По правилам спортивной гимнастики имя атлета может получить элемент, который он первым успешно исполнил на официальных международных соревнованиях при соблюдении требований FIG.