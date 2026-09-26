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Регион
Опубликовано 26 сентября, 17:52

«Их бьют, а они изобретают»: Захарова отреагировала на успех российского гимнаста в красных штанах

Захарова похвалила российского гимнаста Заику за именной элемент на кольцах

Российский гимнаст Илья Заика. Обложка © ТАСС / EPA

Российский гимнаст Илья Заика. Обложка © ТАСС / EPA

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на появление нового именного элемента российского гимнаста Ильи Заики на кольцах. Своё мнение она выразила в Telegram-канале.

Спортсмен стал автором нового элемента в спортивной гимнастике, который после утверждения получил название в честь его фамилии. Захарова назвала это достижение примером успеха российских атлетов.

В публикации дипломат также затронула тему ограничений для российских спортсменов на международных соревнованиях. Она задалась вопросом, как можно не допускать атлетов, которые продолжают развиваться и создавать новые элементы.

«Ну а как таких пускать на соревнования? В красных штанах и с новыми элементами. Их бьют, а они изобретают, достигают, побеждают — летают, одним словом», — написала она.

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Напомним, российский гимнаст Илья Заика стал автором нового именного элемента на кольцах. На этапе FIG World Challenge Cup в Париже Заика успешно выполнил подъём силой по прямым рукам из виса вниз головой в крест вниз головой. Рабочая группа Международной федерации гимнастики засчитала элемент и присвоила ему название «Заика». Сложность новинки — 0,8 балла, группа H. По правилам спортивной гимнастики имя атлета может получить элемент, который он первым успешно исполнил на официальных международных соревнованиях при соблюдении требований FIG.

Всё о победах, рекордах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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