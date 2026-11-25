Американская армия получила первую батарею гиперзвуковых ракет Dark Eagle (LRHW). О её готовности к применению генерал Фрэнк Лозано рассказал изданию Breaking Defense.

Руководитель программы закупок средств огневого поражения Сухопутных войск США заявил, что комплекс может быть развёрнут в любой точке мира. При этом он не раскрыл ни место размещения батареи, ни дату её развёртывания.

Dark Eagle представляет собой наземный ракетный комплекс средней дальности, оснащённый гиперзвуковым планирующим боевым блоком.

В октябре Bloomberg сообщал, что американские военные на три года отстали от первоначального графика развёртывания LRHW. Представители Пентагона ранее неоднократно признавали отставание США от России и Китая в сфере гиперзвуковых вооружений.