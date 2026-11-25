Гиперзвуковой ответ России и Китаю: США подготовили первую батарею Dark Eagle
Breaking Defense: Армия США получила первую батарею гиперзвуковых ракет
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Американская армия получила первую батарею гиперзвуковых ракет Dark Eagle (LRHW). О её готовности к применению генерал Фрэнк Лозано рассказал изданию Breaking Defense.
Руководитель программы закупок средств огневого поражения Сухопутных войск США заявил, что комплекс может быть развёрнут в любой точке мира. При этом он не раскрыл ни место размещения батареи, ни дату её развёртывания.
Dark Eagle представляет собой наземный ракетный комплекс средней дальности, оснащённый гиперзвуковым планирующим боевым блоком.
В октябре Bloomberg сообщал, что американские военные на три года отстали от первоначального графика развёртывания LRHW. Представители Пентагона ранее неоднократно признавали отставание США от России и Китая в сфере гиперзвуковых вооружений.
Между тем в конце октября стало известно, что ВВС США заключили контракт на производство гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A. Стоимость соглашения с корпорацией Lockheed Martin составила $694 млн.