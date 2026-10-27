От провальных испытаний до большого контракта: Пентагон дал второй шанс гиперзвуковой ракете AGM

Военно-воздушные силы США заключили с корпорацией Lockheed Martin контракт на 694 миллиона долларов для производства гиперзвуковых ракет воздушного базирования AGM-183A ARRW. Оружие с заявленной дальностью около 1600 километров планируется использовать на стратегических бомбардировщиках B-52H Stratofortress. Об этом сообщает Stars and Stripes со ссылкой на американские ВВС.

Соглашение подписали 29 сентября 2026 года, однако официально о нём объявили только 26 октября. Контракт предусматривает переход программы Air-Launched Rapid Response Weapon от создания опытных образцов и испытаний к серийному производству и последующим поставкам вооружения.

«Переходя от испытаний ARRW к производству, мы предоставляем нашим боевым командирам надёжное высокоскоростное ударное оружие, способное преодолевать самые современные системы ограничения и воспрещения доступа», — заявил министр ВВС США Трой Мейнк.

AGM-183A относится к гиперзвуковым системам с планирующим боевым блоком. После запуска с самолёта твердотопливный ускоритель разгоняет ракету до скорости более пяти Махов, затем отделяется планирующий аппарат, который продолжает движение к цели. По данным американских военных, дальность комплекса достигает тысячи миль, или примерно 1600 километров.

Основным носителем нового оружия должен стать стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Кроме того, американские ВВС намерены использовать для дальнейших испытаний бомбардировщик B-1B Lancer. Точное количество заказанных ракет и сроки их передачи военным не раскрываются по соображениям оперативной безопасности.

Программа ARRW разрабатывается с 2018 года и неоднократно сталкивалась с техническими трудностями. Первые испытания завершались неудачами, а в 2023 году американские ВВС даже собирались прекратить закупки этих ракет, сосредоточившись на других гиперзвуковых проектах. Однако позднее военное руководство пересмотрело планы.

Начало производства стало важным этапом для американской программы гиперзвукового вооружения. По словам начальника штаба ВВС США генерала Кеннета Уилсбаха, появление AGM-183A позволит наносить удары по защищённым целям на больших расстояниях и обеспечит военным дополнительные возможности при проведении операций в условиях противодействия противника.

Ранее Life.ru сообщал об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183A в марте 2024 года. Тогда американские ВВС запустили ракету со стратегического бомбардировщика B-52, вылетевшего с авиабазы Андерсен на острове Гуам. Военные заявили о получении ценных данных, однако технические подробности испытания раскрывать не стали. До этого программа ARRW неоднократно сталкивалась с проблемами: в апреле 2021 года ракета даже не смогла отделиться от самолёта из-за неисправности.