Ракеты на полмиллиарда без лишнего шума: США закупились PrSM после истощения запасов в Иране

Американская армия направила почти 550 миллионов долларов на закупку дальнобойных ракет PrSM, однако отдельного объявления о крупной сделке в ежедневной сводке Пентагона не появилось. Как выяснило РИА «Новости», изучив контрактные документы, заказ оформили на фоне истощения запасов вооружений во время конфликта с Ираном.

Основную часть средств выделили ещё в марте 2026 года. С учётом последующих изменений стоимость новой партии ракет базовой модификации достигла почти 539 миллионов долларов. Дополнительно около 9,8 миллиона направили на ранее заключённые контракты.

При этом закупка не потребовала оформления отдельного соглашения с производителем. Военные воспользовались действующим многолетним контрактом с американской корпорацией Lockheed Martin, внутри которого разместили новый заказ.

Поэтому информация о выделении средств не появилась отдельной строкой в ежедневной сводке военного ведомства о крупных контрактах. Сведения о закупке при этом содержатся в документах, доступных для изучения.

Однако быстро восполнить арсеналы США не получится. Производство PrSM занимает около трёх лет, поэтому поставки ракет из новой серийной партии ожидаются лишь в конце 2028 года.

Вашингтон намерен продолжить закупки и в следующем финансовом году. На 2027-й сухопутные войска запросили почти 1,92 миллиарда долларов для приобретения ещё 1134 ракет. Общий план предусматривает поставку 3986 единиц базовой модификации PrSM.

Эти боеприпасы предназначены для высокоточных ударов на большие расстояния и должны постепенно заменить американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Базовая версия PrSM рассчитана на поражение целей на дистанции до 499 километров.

На фоне растущей потребности в вооружениях США также наращивают производственные мощности. Ранее Lockheed Martin объявила о соглашении с американским военным ведомством, предусматривающем четырёхкратное увеличение выпуска PrSM.