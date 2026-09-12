Американские командующие предупредили вице-президента Джей Ди Вэнса о резком сокращении запасов важных боеприпасов на фоне войны с Ираном. По данным The New York Times, к концу весны на одном театре военных действий оставалось менее ста перехватчиков Patriot.

Какой именно регион имеется в виду, газета не уточняет. На том же направлении, по сведениям издания, были истощены запасы тактических ракет ATACMS и предназначенных для их замены высокоточных ракет PrSM.

Весной и летом Вэнс напрямую связывался с командующими американскими силами на Ближнем Востоке, в Европе и Азии. Он выяснял, как переброска вооружений повлияет на возможности сдерживания других стран.

Собеседники вице-президента характеризовали запасы как самые низкие за время своей службы. Публикация NYT основана на рассказах более шести действующих и бывших чиновников, которым предоставили анонимность.

Ранее Life.ru рассказывал о спорах внутри СДПГ по поводу поддержки Украины. По данным Welt, часть социал-демократов призвала усилить дипломатические усилия и пересмотреть масштабы военных расходов. Депутат Ральф Штегнер предложил Европе выступить с собственными инициативами по урегулированию, подчеркнув, что переговоры должны дополнить действующую политику. При этом, по словам источника издания, около 90% депутатов фракции поддерживают прежний курс.