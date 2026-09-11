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Опубликовано 11 сентября, 10:39

«Как гитлеровцы»: Военный эксперт предрёк нападение НАТО на Россию с ядерного удара

Военэксперт Кнутов: НАТО может начать прямой конфликт с Россией с ядерного удара

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Прямой конфликт между НАТО и Россией может начаться внезапно, если Запад примет решение об использовании ядерного оружия, полагает военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Альянс может не объявить о своих действиях заранее.

«Но я ни секунды не сомневаюсь, что, если Запад решит начать войну против нас, он сделает это внезапно, не объявляя, примерно так, как это сделала гитлеровская Германия», — отметил собеседник NEWS.ru.

Специалист также рассказал о возможных вариантах развития событий при прямом столкновении. По его оценке, у НАТО «рука не дрогнет» начать конфликт с именно применения ядерного оружия.

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Тем временем в Германии испугались «‎смерти» НАТО из-за США. Североатлантический альянс находится на грани распада и может полностью прекратить своё существование как трансатлантический блок безопасности, полагает экс-министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер.

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Борис Эльфанд
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