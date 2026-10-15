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Опубликовано 15 октября, 05:35

Гипоксия и анемия: Невролог рассказал, как сухой воздух провоцирует и усиливает головные боли

Невролог Комаров: Сухой воздух провоцирует головные боли

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С началом отопительного сезона многие люди сталкиваются с головной болью после сна. Одной из причин может стать сухой воздух в квартире, который раздражает слизистые оболочки и затрудняет носовое дыхание. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог Александр Комаров.

В принципе, сухой воздух вреден для бронхолёгочной системы. Потому что он высушивает эпителий и уменьшает его экскурсию. Из-за этого, конечно, нарушается функция передачи кислорода через альвеолы в кровеносное русло. Это может быть одной из причин гипоксии и, соответственно, головной боли, которая, по сути, из-за сухого воздуха возникает.

Александр Комаров

Врач-невролог

В принципе, сухой воздух вреден для бронхолёгочной системы. Потому что он высушивает эпителий и уменьшает его экскурсию. Из-за этого, конечно, нарушается функция передачи кислорода через альвеолы в кровеносное русло. Это может быть одной из причин гипоксии и, соответственно, головной боли, которая, по сути, из-за сухого воздуха возникает.
В принципе, сухой воздух вреден для бронхолёгочной системы. Потому что он высушивает эпителий и уменьшает его экскурсию. Из-за этого, конечно, нарушается функция передачи кислорода через альвеолы в кровеносное русло. Это может быть одной из причин гипоксии и, соответственно, головной боли, которая, по сути, из-за сухого воздуха возникает.

Эксперт считает, что недостаточная влажность способна усиливать уже существующую головную боль у людей с анемией или дыхательной недостаточностью. Среди других причин утреннего недомогания он назвал абстиненцию, венозную недостаточность, внутричерепную гипертензию и гипоксию. Если человек страдает от заложенности носа, пересыхание слизистой и отёк могут дополнительно ухудшить его самочувствие.

«Сухой воздух провоцирует головные боли. Увлажнители помогают в этом вопросе. Причём желательно, чтобы они были с ионизирующим эффектом. Таким образом уменьшается количество свободных радикалов во вдыхаемом воздухе, и организм воспринимает этот воздух лучше», — рассказал невролог.

По словам врача, увлажнитель особенно полезен ночью, когда работающие батареи быстро высушивают воздух. Комаров рекомендовал выбирать приборы с функцией измерения влажности и назвал оптимальным показатель 65–70%. Такая настройка, по словам специалиста, позволяет контролировать уровень влажности в квартире и поддерживать комфортные условия для сна.

«Проспаться» не выйдет: Когда головную боль перед сном нельзя игнорировать
«Проспаться» не выйдет: Когда головную боль перед сном нельзя игнорировать

Ранее невролог-сомнолог Елена Царёва назвала способы справиться с осенней сонливостью. По её словам, сокращение светового дня влияет на выработку мелатонина и затрудняет утреннее пробуждение. Специалист посоветовала использовать яркое освещение, а при необходимости — специальные лампы для светотерапии. Она также обратила внимание на возможную связь усталости с дефицитом витамина D и рекомендовала обсуждать приём добавок с врачом.

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Ольга Годуненко
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