Глава Beiersdorf отказался уходить из РФ ради защиты бренда Nivea

Немецкий косметический концерн Beiersdorf не намерен покидать российский рынок, чтобы сохранить контроль над брендом Nivea и рабочие места. Об этом генеральный директор компании Винсент Варнери заявил во время телефонной конференции, сообщает Reuters.

Руководитель концерна пояснил, что уход из России якобы может привести к появлению продукции под маркой Nivea без участия правообладателя. По его словам, компания продолжит деятельность в стране, чтобы защитить свой товарный знак и выполнять обязательства перед сотрудниками.

«Мы понимаем: если бы мы ушли из России, кто-то другой мог бы производить Nivea без нашего участия. Поэтому мы здесь, чтобы защитить бренд и платить зарплату нашим сотрудникам. Ни больше ни меньше», — подчеркнул Варнери.

Глава Beiersdorf также рассказал о коммерческом конфликте между российской дочерней структурой концерна и местным деловым партнёром. Разногласия отрицательно повлияли на продажи в третьем квартале. Однако стороны уже урегулировали спор, после чего компания вернулась к обычному режиму работы.

Согласно финансовому отчёту, продажи Beiersdorf в Восточной Европе за третий квартал сократились на 14,6%. При этом без учёта российского рынка снижение составило лишь 1,3%. Таким образом, ситуация в России оказала существенное влияние на региональные показатели концерна.

Несмотря на возникшие трудности, руководство Beiersdorf не планирует менять стратегию работы в России. Компания продаёт продукцию Nivea на российском рынке с 1906 года и продолжает сохранять здесь своё присутствие.

Beiersdorf располагает штаб-квартирой в Гамбурге и выпускает косметику и средства личной гигиены под брендами Nivea, Eucerin, La Prairie и Labello. После начала СВО в 2022 году некоторые западные производители потребительских товаров прекратили работу в России или сократили её масштабы. Немецкий концерн продолжил деятельность.