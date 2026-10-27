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Опубликовано 27 октября, 16:42

Трещина за полмиллиона: Apple признала проблему iPhone Duo, но россияне рискуют остаться без замены

Apple признала проблему с экранами iPhone Duo, но её сервис в РФ недоступен

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские владельцы складных iPhone Duo могут столкнуться с серьёзными сложностями при замене треснувшего экрана. Apple официально признала проблему с внутренним дисплеем новинки и предложила пострадавшим покупателям обращаться в службу AppleCare. Однако воспользоваться фирменным сервисом на территории России не получится, напомнил SHOT.

В компании уточнили, что неисправность затронула небольшое количество устройств. У некоторых владельцев экран трескается вдоль линии сгиба уже в первые часы использования. Иногда перед поломкой раздаётся характерный хруст, после которого на дисплее появляются светлые полосы.

Ранее Life.ru рассказывал о покупателе из Австралии, чей смартфон сломался спустя шесть часов после покупки. По словам мужчины, он успел раскрыть устройство менее 20 раз. В местном Apple Store ему сразу выдали новый аппарат.

Причину неисправности производитель пока не назвал. Специалисты iFixit предполагают, что повреждения могут возникать из-за одного из элементов шарнирного механизма, который оказывает давление на гибкую панель.

Для российских покупателей ситуация сложнее. Компания не осуществляет официальные продажи и фирменное обслуживание новых iPhone в стране, а устройства поступают через независимых поставщиков. Поэтому при обнаружении дефекта владельцам придётся обращаться к продавцу или выяснять возможность гарантийного обслуживания в стране приобретения.

Дополнительная программа AppleCare+ в США стоит 19,99 доллара в месяц или 199,99 доллара в год. Оформить её обычно можно в течение 60 дней после покупки. Однако это платная защита от дополнительных рисков, а не обязательное условие замены устройства с производственным дефектом. Стандартная ограниченная гарантия Apple также предусматривает обслуживание при неисправностях оборудования.

При этом негарантийный ремонт новинки может оказаться весьма дорогим. Как ранее писал Life.ru, замена внутреннего дисплея iPhone Duo в США оценивается в 999 долларов, а устранение серьёзных повреждений — до 1499 долларов. С расширенной защитой некоторые виды ремонта обходятся значительно дешевле, но такие расценки не означают, что аналогичная услуга доступна в России.

1,7 млн за складной смартфон! Семь iPhone Duo принесли московскому продавцу около 10 млн рублей
1,7 млн за складной смартфон! Семь iPhone Duo принесли московскому продавцу около 10 млн рублей

Ранее Life.ru также сообщал о сбоях в работе новых iPhone Duo. По словам покупателей, часть устройств начинает зависать вскоре после активации и перестаёт реагировать на прикосновения. Ещё до официального старта продаж появились сообщения о блокировке смартфонов, активированных раньше установленного срока. Проблемы возникали после сброса настроек.

Больше новостей о смартфонах, новинках Apple и проблемах с электроникой — в разделе «Гаджеты» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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