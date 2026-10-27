Трещина за полмиллиона: Apple признала проблему iPhone Duo, но россияне рискуют остаться без замены

Российские владельцы складных iPhone Duo могут столкнуться с серьёзными сложностями при замене треснувшего экрана. Apple официально признала проблему с внутренним дисплеем новинки и предложила пострадавшим покупателям обращаться в службу AppleCare. Однако воспользоваться фирменным сервисом на территории России не получится, напомнил SHOT.

В компании уточнили, что неисправность затронула небольшое количество устройств. У некоторых владельцев экран трескается вдоль линии сгиба уже в первые часы использования. Иногда перед поломкой раздаётся характерный хруст, после которого на дисплее появляются светлые полосы.

Ранее Life.ru рассказывал о покупателе из Австралии, чей смартфон сломался спустя шесть часов после покупки. По словам мужчины, он успел раскрыть устройство менее 20 раз. В местном Apple Store ему сразу выдали новый аппарат.

Причину неисправности производитель пока не назвал. Специалисты iFixit предполагают, что повреждения могут возникать из-за одного из элементов шарнирного механизма, который оказывает давление на гибкую панель.

Для российских покупателей ситуация сложнее. Компания не осуществляет официальные продажи и фирменное обслуживание новых iPhone в стране, а устройства поступают через независимых поставщиков. Поэтому при обнаружении дефекта владельцам придётся обращаться к продавцу или выяснять возможность гарантийного обслуживания в стране приобретения.

Дополнительная программа AppleCare+ в США стоит 19,99 доллара в месяц или 199,99 доллара в год. Оформить её обычно можно в течение 60 дней после покупки. Однако это платная защита от дополнительных рисков, а не обязательное условие замены устройства с производственным дефектом. Стандартная ограниченная гарантия Apple также предусматривает обслуживание при неисправностях оборудования.

При этом негарантийный ремонт новинки может оказаться весьма дорогим. Как ранее писал Life.ru, замена внутреннего дисплея iPhone Duo в США оценивается в 999 долларов, а устранение серьёзных повреждений — до 1499 долларов. С расширенной защитой некоторые виды ремонта обходятся значительно дешевле, но такие расценки не означают, что аналогичная услуга доступна в России.

Ранее Life.ru также сообщал о сбоях в работе новых iPhone Duo. По словам покупателей, часть устройств начинает зависать вскоре после активации и перестаёт реагировать на прикосновения. Ещё до официального старта продаж появились сообщения о блокировке смартфонов, активированных раньше установленного срока. Проблемы возникали после сброса настроек.