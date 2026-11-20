Глава администрации Болохова Тульской области Марина Чуйкина, прославившаяся после жалобы в полицию на школьницу за рисунки «Смешариков», покинула должность. Об отставке чиновницы сообщает aif.ru.

Выяснилось, что Чуйкина сложила полномочия ещё 9 октября, однако широко известно об этом стало только сейчас. Депутаты приняли её отставку по собственному желанию. Обязанности руководителя городской администрации исполняет бывшая заместительница чиновницы Ольга Стрельникова.

По словам главы поселения Людмилы Астаховой, Чуйкина задумывалась об увольнении ещё весной, неоднократно жаловалась на усталость, но продолжала работать до октября. Всего администрацию города она возглавляла три года. После ухода с должности чиновница также удалила свою страницу в соцсети.

Широкую известность Чуйкина получила в августе, когда администрация Болохова объявила порчей муниципального имущества рисунки 14-летней девочки. Школьница изобразила Кроша, Ёжика и Нюшу на резиновом покрытии детской площадки. Чиновники опубликовали кадры с камер наблюдения и обратились в полицию, потребовав найти ребёнка и его родителей, чтобы заставить их удалить рисунки.

За юную художницу вступился губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, призвавший не доводить ситуацию до абсурда. Вскоре он лично встретился с девочкой и её семьёй.

На фоне скандала жители также обнаружили в соцсетях Чуйкиной видео, на котором она снимала себя за рулём автомобиля, а рядом находился её маленький сын. По утверждениям пользователей, ребёнок был не пристёгнут и сидел без детского кресла. Горожане потребовали проверить возможные нарушения правил дорожного движения.