«Обид не держим»: Семья юной художницы из Тульской области простила власти за скандал со смешариками

Семья 14-летней Ксении Щендрыгиной приняла извинения властей Болохова после скандала из-за нарисованных на детской площадке персонажей мультсериала «Смешариков». Мама девочки Любовь Щендрыгина рассказала РИА «Новости», что хочет оставить эту историю в прошлом.

«Мы обид не держим. Мне не хочется как-то всё это раскручивать, весь этот негатив. Хочется уже забыть», — сказала женщина.

Глава города Марина Чуйкина позвонила матери школьницы и объяснила позицию администрации. Любовь Щендрыгина также изложила чиновнице своё мнение, после чего стороны пришли к взаимопониманию. По словам матери девочки, местные власти опасались, что другие дети последуют примеру Ксении и также начнут рисовать на резиновом покрытии площадки. Извинения администрации семья приняла.

Сама Чуйкина сообщила в соцсетях, что считает спор урегулированным. «Инцидент исчерпан», — написала глава города.

Напомним, в августе 2026 года в городе Болохово Тульской области разгорелся скандал после того, как 14-летняя девочка нарисовала Нюшу, Кроша и Ёжика из «Смешариков» на резиновом покрытии новой детской площадки. Местная администрация заявила, что рисунки выполнены сухой пастелью и не смываются водой, после чего обратилась в полицию и предупредила о возможной ответственности за вандализм и повреждение имущества. История получила широкий резонанс, за девочку вступились общественные деятели и губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Создатели «Смешариков» также поддержали юную художницу, заявив, что не видят в её поступке злого умысла, и пригласили девочку вместе с семьёй в петербургский офис студии, чтобы показать, как создаётся мультсериал.