«Конфликт исчерпан»: Юная художница поставила точку в истории со «Смешариками»
Администрация Болохова извинилась перед девочкой за историю со «Смешариками»
Обложка © VK / Администрация г. Болохово Киреевского района
Администрация Болохова Тульской области извинилась перед 14-летней школьницей, которую ранее хотели привлечь к ответственности из-за рисунков героев «Смешариков» на детской площадке. Об этом девочка рассказала ТАСС на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.
«Конфликт исчерпан. Мы не ищем виновных или правых. Администрация извинилась передо мной», — сказала школьница.
По её словам, после первых сообщений о возможном наказании она испытывала «сильный страх», однако общественная поддержка помогла ей вновь почувствовать себя уверенно.
История началась в августе, когда городские власти сочли изображения Кроша, Ёжика и Нюши на резиновом покрытии площадки порчей муниципального имущества и обратились в полицию. Позже глава администрации Болохова Марина Чуйкина лично принесла семье извинения.
Ранее Life.ru рассказывал, что Яна Лантратова заступилась за школьницу после обращения администрации Болохова в полицию. Омбудсмен тогда призвала не воспринимать детское творчество как вандализм.
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