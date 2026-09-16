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Регион
Опубликовано 16 сентября, 09:40

«Конфликт исчерпан»: Юная художница поставила точку в истории со «Смешариками»

Администрация Болохова извинилась перед девочкой за историю со «Смешариками»

Обложка © VK / Администрация г. Болохово Киреевского района

Обложка © VK / Администрация г. Болохово Киреевского района

Администрация Болохова Тульской области извинилась перед 14-летней школьницей, которую ранее хотели привлечь к ответственности из-за рисунков героев «Смешариков» на детской площадке. Об этом девочка рассказала ТАСС на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге.

«Конфликт исчерпан. Мы не ищем виновных или правых. Администрация извинилась передо мной», — сказала школьница.

По её словам, после первых сообщений о возможном наказании она испытывала «сильный страх», однако общественная поддержка помогла ей вновь почувствовать себя уверенно.

История началась в августе, когда городские власти сочли изображения Кроша, Ёжика и Нюши на резиновом покрытии площадки порчей муниципального имущества и обратились в полицию. Позже глава администрации Болохова Марина Чуйкина лично принесла семье извинения.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Яна Лантратова заступилась за школьницу после обращения администрации Болохова в полицию. Омбудсмен тогда призвала не воспринимать детское творчество как вандализм.

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Наталья Афонина
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