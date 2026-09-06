«Смешарики» едут в Елец: Покорившая Россию юная художница взялась за новый мурал

14-летняя Ксения Щендрыгина из Болохово Тульской области, прославившаяся рисунками на детской площадке, создаёт свой первый мурал на фасаде жилого дома в Ельце. Школьница участвует в Международном арт-фестивале «Елец – город первых» .

Ксения нарисовала «Смешариков» на фасаде дома в Ельце. Фото © Life.ru

Вместе с художником из Франции Николя Ткачуком Ксения наносит на стену многоэтажки в микрорайоне Александровский изображения Кроша, Ёжика и Нюши из мультфильма «Смешарики». Это первая масштабная работа юной художницы. Она станет частью серии из 13 муралов, которые появятся на фасадах домов в этом микрорайоне в рамках фестиваля .

История Ксении получила широкий резонанс в конце августа после того, как администрация Болохово обвинила девочку в вандализме из-за рисунков на детской площадке. Благодаря поддержке губернатора Тульской области и общественности ситуация разрешилась, а Ксению пригласили в Детский совет при Минстрое региона и в гости к создателям «Смешариков» в Санкт-Петербург.

«Для нас участие Ксении в фестивале — это эксперимент и большая ответственность. Первый мурал — это всегда волнительно. Особенно когда тебе 14 и ты привыкла работать на маленькой плоскости, а тут — целая стена. Но Ксения справляется блестяще», — рассказала руководитель проектов АНО «Горизонты будущего» Любовь Дмитриева.