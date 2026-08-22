«Давайте включим человека»: Детский омбудсмен осудила чиновников после скандала со «Смешариками»

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова высказалась о конфликте вокруг рисунков «Смешариков» на площадке в Болохово Тульской области. Своё мнение она озвучила в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова высказалась о конфликте вокруг рисунков «Смешариков». Видео © Telegram /Юнашев LIVE

У неё поинтересовались, хватает ли чиновникам, работающим с детьми, человечности или им необходимы специальные курсы по общению с несовершеннолетними. Львова-Белова ответила, что бюрократизм, к сожалению, продолжает процветать, и эта ситуация вызывает у неё серьёзные переживания.

«К сожалению, бюрократизм процветает пышным цветом, и я всегда переживаю по этому поводу. Говорю: давайте мы отключим чиновников и включим человека. Любое решение, которое принимается, должно исходить из семьецентричности, детоцентричности», — уверена она.

Детский омбудсмен также посоветовала чиновникам вовремя останавливаться и пересматривать решения, принятые в течение дня.

Напомним, девочка из города Болохово изобразила персонажей мультфильма «Смешарики» на резиновом покрытии игровой зоны. Ребёнок нарисовал пастелью Кроша, Ёжика и Нюшу. Местная администрация обвинила её в порче муниципального имущества и передала заявление в полицию. При этом семье предложили самостоятельно устранить последствия и вернуть покрытию первоначальный вид. Жители назвали реакцию чиновников чрезмерной и указали на переполненные урны и заросшие дворы. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев призвал отстать от девочки и лично встретился с её семьёй. Мать ребёнка Любовь Щендрыгина рассказала, что встреча прошла в тёплой атмосфере, а дочь осталась очень довольна.