Глава бундестага Германии Юлия Клекнер потребовала усилить меры безопасности вокруг здания парламента после того, как активисты заменили немецкий флаг на палестинский. Она подчеркнула, что подобные акции не должны происходить возле государственных учреждений. Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошёл утром 8 ноября на площади Республики в Берлине. 22-летний мужчина забрался на флагшток высотой около 28,5 метра перед зданием Рейхстага, снял немецкий флаг и бросил его на землю, после чего поднял палестинское полотнище. Примерно в 12:30 мужчина самостоятельно спустился вниз, после чего сотрудники экстренных служб сняли палестинский флаг.

«Немыслимо то, что палестинские хулиганы не останавливаются даже перед флагом единства, символом нашего немецкого единства, и совершают свои преступления. Наш бундестаг нуждается в большей защите!» — заявила Клекнер в комментарии Bild. Глава парламента также подчеркнула, что безопасность законодательного органа должна обеспечиваться не только внутри здания, но и на прилегающей территории. По её мнению, ответственность за защиту пространства вокруг Рейхстага должны нести в том числе власти Берлина.

Напомним, ответственность за срыв немецкого флага взяла на себя пропалестинская организация Peacefully Against Genocide («Мирно против геноцида») взяла на себя ответственность за срыв немецкого флага у Рейхстага в Берлине. Объединение уже известно акциями против германских властей: его участники забирались на Бранденбургские ворота, разрисовывали правительственные здания и блокировали предприятия оборонного концерна Rheinmetall.