Пропалестинская организация Peacefully Against Genocide («Мирно против геноцида») взяла на себя ответственность за срыв немецкого флага у Рейхстага в Берлине. Как пишет Bild, объединение уже известно акциями против германских властей: его участники забирались на Бранденбургские ворота, разрисовывали правительственные здания и блокировали предприятия оборонного концерна Rheinmetall.

8 ноября 22-летний активист поднялся на флагшток перед зданием парламента, сбросил на землю государственный флаг ФРГ и заменил его палестинским. Двое сообщников в возрасте 20 и 32 лет помогали ему снизу и снимали происходящее на видео. Все трое оказались гражданами Германии. Ранее Life.ru сообщал о самой акции и задержании её участников.

Мужчина провёл на мачте около часа, после чего самостоятельно спустился. Палестинское знамя сняли полицейские при поддержке пожарных. При этом протестующие повредили подъёмный механизм, поэтому вернуть немецкий флаг на место в тот же день не удалось. По данным полиции Берлина, расследованием занялся отдел государственной безопасности. Участникам акции вменяют оскорбление государства и его символов, повреждение общественного имущества, незаконное проникновение и нарушение законодательства о собраниях.

Сам 22-летний активист объяснил свои действия солидарностью с Палестиной. После задержания 32-летнего мужчину отпустили на месте, а его 20-летнего сообщника освободили после установления личности и необходимых процедур. Основного участника акции оставили под стражей для решения вопроса о дальнейшем содержании.

Peacefully Against Genocide ранее проводила похожие акции на известных объектах Берлина. В ноябре 2025 года трое её сторонников с помощью подъёмника забрались на Бранденбургские ворота и развернули баннер с требованием свободы Палестины. В том же месяце активисты нанесли красной краской надпись «Виновник» на фасад Ведомства федерального канцлера. Организация также взяла на себя ответственность за повреждение фасада МИД Германии.

Протестующие выступали и против Rheinmetall. В июле семеро активистов заблокировали подъезд к берлинскому предприятию концерна, приклеившись к дороге и ограждению. На сайте организации опубликованы призывы к прекращению поставок немецкого оружия Израилю и приглашения на тренинги по проведению ненасильственных акций прямого действия.

Глава берлинского отделения профсоюза полиции GdP Штефан Ве назвал произошедшее заранее подготовленной провокацией. По его мнению, активисты намеренно использовали государственный символ ради широкой огласки, а власти недостаточно внимания уделяют внутренней безопасности. Председатель Бундестага Юлия Клёкнер также потребовала усилить охрану парламента, в том числе на прилегающей территории.

Сорванный активистами «Флаг единства» считается национальным памятником Германии. Его впервые подняли в ночь на 3 октября 1990 года в честь объединения страны. Площадь полотнища составляет 60 квадратных метров.

В октябре Берлин уже становился площадкой крупных пропалестинских выступлений. 10 октября тысячи демонстрантов прошли маршем против поддержки Израиля со стороны Германии. Участники собрались у Ведомства федерального канцлера с палестинскими флагами и плакатами, потребовав остановить поставки оружия, а также прекратить финансовую и дипломатическую помощь израильской стороне. По предварительным данным организаторов, на акцию зарегистрировались около трёх тысяч человек.

В конце октября немецкая столица столкнулась с другими массовыми беспорядками. Как сообщал Life.ru, во время протестов 31 октября в Берлине задержали более 60 человек, а 27 полицейских получили травмы. Участники шествия левых радикалов бросали в силовиков бутылки, яйца и пиротехнику. Для обеспечения порядка власти привлекли около полутора тысяч сотрудников полиции.