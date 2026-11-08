В центре Берлина разгорелся скандал прямо перед зданием парламента. Неизвестный забрался на высокую опору и сорвал государственный символ ФРГ, заменив его палестинским полотнищем.

Инцидент произошел около 11:15 по местному времени (13:15 мск). Очевидцы наблюдали, как нарушитель быстро достиг вершины мачты и произвел демонстративную замену полотен.

Самостоятельно спуститься обратно нарушитель порядка не смог. Чтобы вернуть его на землю, спасателям пришлось подогнать автолестницу.

Около 12:30 спасательная операция завершилась. Сотрудники экстренных служб также оперативно убрали чужой стяг с мачты.

Внизу верхолаза уже ждали силовики. Вместе с ним правоохранители схватили двух сообщников, которые фиксировали происходящее на камеры с площади.

Теперь организатору акции и его операторам грозят серьезные проблемы с законом. Начато официальное разбирательство по статье об оскорблении государства и его символики.

В октябре в правительственном квартале Берлина прошёл марш в поддержку Палестины. Участники выступили против помощи Израилю со стороны Германии и вышли на улицы с палестинскими флагами и плакатами. По оценке полиции, в шествии участвовали около 3,5 тысячи человек.