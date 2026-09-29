Глава Бурятии Цыденов взял отпуск после операции по удалению желчного пузыря

Глава Бурятии Алексей Цыденов перенёс операцию по удалению желчного пузыря и решил временно снизить рабочую активность, оформив отпуск до 10 октября. Об этом он рассказал в своём официальном канале в «Максе».

Хирургическое вмешательство провели утром в Республиканской клинической больнице имени Семашко. По словам Цыденова, в желчном пузыре обнаружили камень, а одной из возможных причин проблем он считает напряжённый график и нерегулярное питание.

Руководитель региона признался, что мог выбрать медицинское учреждение за пределами республики, однако предпочёл лечиться в Улан-Удэ. Операцию выполнили лапароскопическим методом.

«Да и дома даже стены помогают», — подчеркнул он.

Цыденов также высоко оценил возможности местных врачей, отдельно упомянув развитие трансплантологии в Бурятии. После наркоза, по его словам, он уже полностью пришёл в себя.

Ранее в Москве врачи провели операцию двухлетнему ребёнку, которому было трудно есть. Причиной оказалось редкое нарушение, мешавшее нормальному прохождению еды в желудок. После хирургического вмешательства мальчика выписали домой в хорошем состоянии.