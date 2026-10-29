Глава ФСВТС рассказал о военных заказах у России на десятки миллионов долларов

Портфель военных заказов России со стороны государств Африки и Ближнего Востока оценивается в десятки миллиардов долларов. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По словам главы ведомства, среди ключевых партнёров Москвы — страны, с которыми выстроены долгосрочные отношения в сфере военно-технического сотрудничества. В качестве примера Шугаев назвал Алжир, подчеркнув, что речь идёт о контрактах, рассчитанных не на один год.

«Если взять в целом Африку и Ближний Восток, то, конечно, это достаточно большой объём. У нас партнёры, я бы сказал, стратегического характера, такие страны, как Алжир, например. В портфеле заказов — это десятки миллиардов. Это не на один год», — рассказал глава ФСВТС в интервью телеканалу «Вести».

Таким образом, африканское и ближневосточное направления остаются значимыми для российского военно-технического сотрудничества. При этом Шугаев не стал приводить отдельные суммы по конкретным странам или раскрывать подробности отдельных контрактов.

Речь идёт о портфеле заказов, то есть о совокупности контрактов и обязательств, которые могут исполняться в течение нескольких лет. Поэтому озвученная оценка не означает, что вся эта сумма уже поступила в российский бюджет.