Сооснователь китайского производителя чипов Cambricon Technologies Чэнь Тяньши за сутки увеличил своё состояние на 5,7 миллиарда долларов — до 30,1 миллиарда. По данным Forbes, предприниматель поднялся на 75-ю позицию в списке богатейших людей мира. Его капитал прибавил 23,23%.

Стремительный рост состояния совпал с крупнейшим за два года подъёмом китайского фондового рынка. 27 ноября индекс Shanghai Composite вырос на 3,7%, а CSI300 — на 4,2%. Технологический индекс STAR 50 прибавил 15%, а показатель полупроводниковой отрасли подскочил на 19%, сообщает Reuters. Поводом для оптимизма инвесторов стало обещание Пекина усилить поддержку фондового рынка за счёт государственных инвестиционных структур.

Чэнь Тяньши руководит Cambricon Technologies, которую нередко называют «китайской Nvidia». Он основал компанию в 2016 году. До этого предприниматель занимался научной работой в Институте вычислительных технологий Китайской академии наук, который до сих пор владеет небольшой долей производителя микросхем. Чэнь также имеет докторскую степень Китайского научно-технического университета.