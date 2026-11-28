Американский предприниматель Илон Маск за сутки увеличил своё состояние на 39,7 миллиарда долларов — до 859 миллиардов. Такие данные приводит Bloomberg Billionaires Index, учитывающий, в частности, рыночную стоимость акций компаний, принадлежащих бизнесмену.

Рост капитала совпал с повышением котировок SpaceX и Tesla. В пятницу бумаги SpaceX на бирже Nasdaq прибавили 4,83% и достигли 133,59 доллара за штуку. Акции Tesla завершили торговую сессию с приростом 5,22%, поднявшись до 400 долларов.

За один день благосостояние Маска увеличилось на 4,8%. Несмотря на колебания стоимости активов, предприниматель продолжает возглавлять рейтинг богатейших людей мира Bloomberg.

Впервые отметку в триллион долларов капитал Маска преодолел 12 июня после выхода акций основанной им SpaceX на биржу. Однако уже 24 июня его состояние сократилось до 957 миллиардов долларов, и бизнесмен лишился статуса триллионера, который удерживал менее двух недель. В октябре его активы вновь превысили 1 триллион долларов.