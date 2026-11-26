Американский миллиардер Илон Маск пообещал подарить каждому ребёнку в США по две акции своей аэрокосмической компании SpaceX. О планах предприниматель рассказал в социальной сети X.

«Каждый ребёнок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании, а одну от меня лично», — написал бизнесмен.

Если инициатива охватит всех 72 миллиона несовершеннолетних американцев, общая стоимость подарка составит около 18,35 миллиарда долларов. К закрытию торгов 25 ноября одна акция компании стоила 127,44 доллара.