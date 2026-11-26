Подарок на $18 млрд: Маск решил сделать американских детей акционерами SpaceX
Маск пообещал подарить каждому ребёнку в США по две акции SpaceX
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Американский миллиардер Илон Маск пообещал подарить каждому ребёнку в США по две акции своей аэрокосмической компании SpaceX. О планах предприниматель рассказал в социальной сети X.
«Каждый ребёнок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании, а одну от меня лично», — написал бизнесмен.
Если инициатива охватит всех 72 миллиона несовершеннолетних американцев, общая стоимость подарка составит около 18,35 миллиарда долларов. К закрытию торгов 25 ноября одна акция компании стоила 127,44 доллара.
Напомним, ещё в октябре миллиардер обещал подарить каждому американскому ребёнку по одной акции SpaceX в 2027 году. Инициативу тогда поддержал президент США Дональд Трамп, который поблагодарил предпринимателя за щедрость.
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