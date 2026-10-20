Трамп поблагодарил Маска за обещание подарить детям акции SpaceX

Президент США Дональд Трамп поблагодарил предпринимателя Илона Маска за намерение подарить каждому американскому ребёнку по одной акции компании SpaceX в 2027 году. Глава Белого дома заявил, что подобные инициативы соответствуют целям его программы детских инвестиционных счетов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Большое спасибо нашему легендарному другу Илону Маску за его невероятную щедрость», — отметил американский лидер.

Трамп подчеркнул, что программа «счёт Трампа» создавалась для расширения инвестиционных возможностей детей. Она предусматривает открытие специальных счетов, на которых можно накапливать средства и приобретать финансовые активы.

По оценке Axios, общая стоимость обещанных ценных бумаг может превысить 10,5 миллиарда долларов. Расчёт основан на количестве несовершеннолетних жителей США и стоимости одной акции SpaceX на 16 октября. При этом подробный механизм передачи активов предприниматель пока не представил.

Напомним, ранее Илон Маск пообещал подарить каждому ребёнку в США по акции своей космической компании SpaceX. Бизнесмен рассказал о планах в социальной сети X и сообщил, что намерен приступить к их реализации в 2027 году. По предварительным подсчётам, программа может охватить около 73 миллионов несовершеннолетних американцев.