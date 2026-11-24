За первые девять месяцев 2026 года на инвестиционных счетах президента США Дональда Трампа провели более 36 сделок по покупке и продаже акций американского производителя чипов Nvidia на миллионы долларов. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на финансовую отчётность.

Согласно декларации американского лидера, на конец 2025 года стоимость принадлежавших ему акций Nvidia составляла не менее 12 миллионов долларов.

Стоимость принадлежавших Трампу акций Nvidia после резкого роста котировок в понедельник могла увеличиться на 15 миллионов долларов.

Напомним, 23 ноября совет директоров Nvidia единогласно восстановил Дженсена Хуанга в должности генерального директора. Бизнесмен покинул руководящий пост 12 ноября на фоне скандала вокруг отношений с женщиной, которую американские спецслужбы подозревают в связях с китайской разведкой. В Пекине эти обвинения отвергли. По данным Semafor, Трамп лично вмешался в обсуждение судьбы Хуанга.