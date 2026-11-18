Организация Объединённых Наций должна участвовать в урегулировании международных конфликтов, включая украинский. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос о перспективах переговорного процесса после встречи в Абу-Даби.

На пресс-конференции в штаб-квартире агентства в Вене Гросси напомнил, что претендует на должность генерального секретаря ООН. При этом он воздержался от оценки конкретных переговорных инициатив, подчеркнув, что не считает правильным комментировать текущие дипломатические процессы.

«Но я просто хотел бы в самых общих чертах ещё раз отметить, что Организация Объединённых Наций должна играть определённую роль в этих процессах. Это был один из основных пунктов моей предвыборной кампании. Это вполне возможно», — сказал глава МАГАТЭ.

По мнению Гросси, международные организации способны приносить практическую пользу при разрешении кризисов. В подтверждение он сослался на опыт взаимодействия МАГАТЭ с Россией, Украиной и Ираном.

Руководитель агентства отметил, что подобное сотрудничество демонстрирует возможности многосторонних механизмов. Их участие, считает он, может оказаться полезным при поиске решений в международных конфликтах.