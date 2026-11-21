Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назначил россиянина своим заместителем
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвердил российского специалиста Алексея Ферапонтова своим заместителем по вопросам ядерной энергетики. Нынешний заместитель руководителя Ростехнадзора может приступить к работе в Вене в начале 2027 года. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при международных организациях Роман Устинов.
«Назначение состоялось, представители секретариата, отвечающие за вопросы административно-кадровые, уже связывались с Алексеем Викторовичем, и разговор идёт о том, когда он сможет прибыть в Вену, чтобы запустить бюрократические процессы, связанные с подписанием контракта», — рассказал дипломат ТАСС.
По словам Устинова, в секретариате МАГАТЭ рассчитывают на приезд Ферапонтова в австрийскую столицу уже в начале следующего года. До официального вступления в должность ему предстоит завершить необходимые кадровые процедуры.
Ранее Life.ru сообщал, что 19 ноября Россия призвала МАГАТЭ открыто назвать виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию. Накануне Рафаэль Гросси объяснил отказ агентства устанавливать публичную ответственность за подобные инциденты. По его словам, организация сосредоточена прежде всего на технической оценке ядерных рисков. Российская сторона при этом настаивает на необходимости конкретно указывать источники угроз безопасности атомного объекта.