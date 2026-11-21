Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвердил российского специалиста Алексея Ферапонтова своим заместителем по вопросам ядерной энергетики. Нынешний заместитель руководителя Ростехнадзора может приступить к работе в Вене в начале 2027 года. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при международных организациях Роман Устинов.

«Назначение состоялось, представители секретариата, отвечающие за вопросы административно-кадровые, уже связывались с Алексеем Викторовичем, и разговор идёт о том, когда он сможет прибыть в Вену, чтобы запустить бюрократические процессы, связанные с подписанием контракта», — рассказал дипломат ТАСС.

По словам Устинова, в секретариате МАГАТЭ рассчитывают на приезд Ферапонтова в австрийскую столицу уже в начале следующего года. До официального вступления в должность ему предстоит завершить необходимые кадровые процедуры.