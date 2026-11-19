Россия призвала МАГАТЭ прямо назвать виновника атак на Запорожскую атомную электростанцию. На необходимости такой оценки настаивает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В сложившейся ситуации хотели бы призвать руководство Агентства занять более жёсткую позицию и прямо назвать того, кто является виновником происходящего. Это было бы полностью обоснованно с учётом серьёзности ситуации. Защита жизни персонала ЗАЭС и простых граждан — не изолированный вопрос, а неотъемлемая часть ядерной безопасности самой станции, ведь безопасность ядерного объекта немыслима без безопасности людей, которые обеспечивают его жизнедеятельность и надёжную работу», — указал он на Совете управляющих МАГАТЭ.

Дипломат обвинил Вооружённые силы Украины в ударах, которые приводят к гибели гражданских сотрудников предприятия. Он подчеркнул, что защита работников ЗАЭС и жителей Энергодара неотделима от ядерной безопасности самого объекта. Именно эти люди обеспечивают его жизнедеятельность и надёжную работу.

Ульянов поблагодарил генерального директора МАГАТЭ за включение в последний доклад сведений о погибших и раненых специалистах, а также местных жителях. Положительно он оценил и публичное осуждение нападений на персонал атомных станций. Однако, по мнению постпреда, подобные заявления пока не оказывают необходимого воздействия на Киев и поддерживающие его западные страны.