Россия призвала МАГАТЭ прямо назвать виновных в атаках на ЗАЭС
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Россия призвала МАГАТЭ прямо назвать виновника атак на Запорожскую атомную электростанцию. На необходимости такой оценки настаивает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«В сложившейся ситуации хотели бы призвать руководство Агентства занять более жёсткую позицию и прямо назвать того, кто является виновником происходящего. Это было бы полностью обоснованно с учётом серьёзности ситуации. Защита жизни персонала ЗАЭС и простых граждан — не изолированный вопрос, а неотъемлемая часть ядерной безопасности самой станции, ведь безопасность ядерного объекта немыслима без безопасности людей, которые обеспечивают его жизнедеятельность и надёжную работу», — указал он на Совете управляющих МАГАТЭ.
Дипломат обвинил Вооружённые силы Украины в ударах, которые приводят к гибели гражданских сотрудников предприятия. Он подчеркнул, что защита работников ЗАЭС и жителей Энергодара неотделима от ядерной безопасности самого объекта. Именно эти люди обеспечивают его жизнедеятельность и надёжную работу.
Ульянов поблагодарил генерального директора МАГАТЭ за включение в последний доклад сведений о погибших и раненых специалистах, а также местных жителях. Положительно он оценил и публичное осуждение нападений на персонал атомных станций. Однако, по мнению постпреда, подобные заявления пока не оказывают необходимого воздействия на Киев и поддерживающие его западные страны.
Накануне, 18 ноября, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил, почему организация не называет виновных в атаках на ЗАЭС. По его словам, для подобных обвинений необходимы доказательства, которые специалисты агентства могут проверить самостоятельно. Он подчеркнул, что организация занимается техническими инспекциями, а не политическим анализом. За неделю до этого, 11 ноября, стало известно о гибели ещё одного работника станции. Мужчина находился дома после смены, когда здание подверглось удару, ответственность за который руководство предприятия возложило на ВСУ. По данным администрации атомного объекта, с апреля 2026 года число погибших сотрудников достигло 15 человек.