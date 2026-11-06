Глава переходного периода Мали Ассими Гоита после возвращения из Москвы передал руководителям Нигера и Буркина-Фасо конфиденциальное послание президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ивуарийское издание CINEWS. Официально содержание такого послания не раскрывалось.

По данным издания, 5 ноября Гоита сначала прибыл в столицу Нигера Ниамей, где провёл переговоры с президентом страны Абдурахаманом Тчиани. Затем малийский лидер направился в Уагадугу и встретился с главой Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

CINEWS утверждает, что Гоита выступил посредником между Москвой и двумя лидерами Конфедерации государств Сахеля, которые лично не присутствовали на третьем саммите «Россия — Африка». Кроме предполагаемого послания Москвы, стороны обсуждали сотрудничество в сфере обороны, дипломатии и развития.

При этом в официальном коммюнике по итогам визита Гоиты в Нигер о послании Путина не говорится. В документе сообщается, что лидеры обсуждали безопасность в Сахеле, борьбу с терроризмом, координацию внешней политики, транспортную инфраструктуру, агропромышленность, энергетику и добычу полезных ископаемых.

Вечером того же дня Гоита прибыл в Буркина-Фасо. По данным администрации этой страны, на встрече с Траоре обсуждались развитие, безопасность, африканская интеграция и международная повестка.

Мали, Нигер и Буркина-Фасо входят в Конфедерацию государств Сахеля. Объединение было создано в 2024 году на основе Альянса государств Сахеля для координации политики в сфере безопасности, обороны и экономики.