Путин начал переговоры с лидером Мали Ассими Гоитой
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Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. Встреча проходит по итогам третьего саммита «Россия — Африка».
Для малийского лидера это уже третий визит в Россию. Главы государств ранее неоднократно встречались и обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, в 2023 году Путин и Гоита провели переговоры на полях второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. А в прошлом году лидер Мали приезжал в Россию с официальным визитом.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал третий саммит Россия — Африка успешным. Президент отметил, что итоги встречи придадут дополнительный импульс сотрудничеству Москвы с африканскими государствами. По его словам, участники поддержали продолжение регулярных саммитов, а место и сроки следующей встречи согласуют позднее.