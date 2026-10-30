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Опубликовано 30 октября, 16:41

Путин начал переговоры с лидером Мали Ассими Гоитой

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин начал переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой в Кремле. Встреча проходит по итогам третьего саммита «Россия — Африка».

Для малийского лидера это уже третий визит в Россию. Главы государств ранее неоднократно встречались и обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, в 2023 году Путин и Гоита провели переговоры на полях второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. А в прошлом году лидер Мали приезжал в Россию с официальным визитом.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал третий саммит Россия — Африка успешным. Президент отметил, что итоги встречи придадут дополнительный импульс сотрудничеству Москвы с африканскими государствами. По его словам, участники поддержали продолжение регулярных саммитов, а место и сроки следующей встречи согласуют позднее.

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Наталья Афонина
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