Путин начал переговоры с лидером Мали Ассими Гоитой

Для малийского лидера это уже третий визит в Россию. Главы государств ранее неоднократно встречались и обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, в 2023 году Путин и Гоита провели переговоры на полях второго саммита «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге. А в прошлом году лидер Мали приезжал в Россию с официальным визитом.